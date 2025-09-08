İzmirdə polis idarəsinə hücum edən 16 yaşlı şəxsin FOTOSU
Xəbər verdiyimiz kimi, İzmirdə polis bölməsinə silahlı basqın edilib. Hadisə zamanı 2 polis şəhid olub, 1 polis əməkdaşı isə ağır yaralanıb. Hücumun 16 yaşlı gənc tərəfindən törədildiyi bildirilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hücum edən şəxs polis tərəfindən zərərsizləşdirilib. Məlumata görə, ov tüfəngi ilə silahlanmış 16 yaşlı gənc hələ məlum olmayan səbəbdən polis bölməsinə basqın edib.
Səlahiyyətlilər hücumun arxasındakı motivləri və təcavüzkarın əlaqələrini üzə çıxarmaq üçün hərtərəfli araşdırma aparır.
Türkiyə Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya bu barədə sosial mediada paylaşım edib:
"Millətimizə başsağlığı verirəm. İzmir Balçova Saleh İşgören Polis İdarəsinə silahlı hücum oldu. Təəssüflər olsun ki, bu vəhşi hücum nəticəsində 1-ci dərəcəli polis rəisimiz, polis baş müfəttişimiz Muhsin Aydemir və polis məmurumuz Hasan Akıncı şəhid oldu və polis məmuru Murat Dağlıya Allahdan rəhmət, yaralılara isə tezliklə şəfa diləyirəm. Hadisə ilə bağlı araşdırma başlanılıb" .
16 yaşlı hücumçunun fotosunu sizə təqdim edirik:
