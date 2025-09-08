Türkiyədə şəhid olan polis əməkdaşlarının FOTOsu
Xəbər verdiyimiz kimi, İzmirin Balçova rayonunda Salih İşgören Polis Bölməsinə silahlı hücum nəticəsində 2 polis şəhid olub, 2 polis əməkdaşı yaralanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisədən sonra hücumu törədən, 16 yaşında olan E.B. yaxalanıb, baş prokurorun iki müavini və altı prokurora hücumun bütün aspektlərinin araşdırılması həvalə edilib.
Türkiyənin daxili işlər naziri Əli Yerlikaya sosial şəbəkədə bu faciəli hadisə ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verib:
"Millətimizə başsağlığı verirəm. İzmir Balçova Salih İşgören Polis Bölməsinə silahlı hücum oldu. Təəssüflər olsun ki, bu mənfur hücum nəticəsində 1-ci dərəcəli polis rəisimiz, polis baş müfəttişimiz Muhsin Aydemir və polis məmurumuz Həsən Akın şəhid oldular. Polis məmurumuz Murat Əmili, Dağlı polisi, Murat Amili ağır idi. Qəhrəman şəhidlərimizə Allahdan rəhmət, yaralananlara isə şəfa diləyirəm" .
Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi şəhid olan polis əməkdaşlarının fotosunu paylaşıb:
