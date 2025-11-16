https://news.day.az/azerinews/1795852.html Bakıda ikimərtəbəli ev yanıb Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda yanğın qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda ümumi sahəsi 1000 m² (hər mərtəbəsi 500 m²) olan ikimərtəbəli 6 otaqlı evin zirzəmisində yerləşən saunanın taxta üzlüyü 15 m² sahədə yanıb. Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.
