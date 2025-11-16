Bakıda ikimərtəbəli ev yanıb

Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda yanğın qeydə alınıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda ümumi sahəsi 1000 m² (hər mərtəbəsi 500 m²) olan ikimərtəbəli 6 otaqlı evin zirzəmisində yerləşən saunanın taxta üzlüyü 15 m² sahədə yanıb.

Evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.