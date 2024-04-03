В рамках Дней культуры Беларуси в Азербайджане прошла выставка банеров и работ народных умельцев

В рамках Дней культуры Беларусь в Азербайджане в фойе Дворца Гейдара Алиева в Баку прошла выставка банеров и работ народных умельцев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Культура и древние традиции Беларуси вызвали большой интерес бакинцев и гостей города, помимо экспозиции были представлены мастер-классы. Мероприятие посетили заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, делегация Беларуси во главе с министром культуры Анатолием Маркевичем, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, деятели культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, представители дипломатических миссий.

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич в интервью СМИ отметил значимость проведения Дней культуры страны в Азербайджане, представленную яркую программу, отражающую традиции, фольклор, художественные промыслы, кинематограф, искусство, музыку и танцы.

"Мы приехали в Баку с большой делегацией, полны идей и планов для реализации очень важных совместных проектов в сфере культуры двух стран. Мы горды тем, что Дни культуры Беларуси вызвали у жителей очень большой интерес. Благодарим за гостеприимство и очень радушный прием. Будем осуществлять важные проекты как в Азербайджане, так и в Беларуси. И следовать по пути реализации совместных проектов на международной арене. Это будет долгосрочная программа. Уверен в том, что это получится обязательно, так как творческий потенциал наших коллег из Азербайджана и Беларуси позволит осуществиться самым амбициозным планам. Мы ждём исполнителей, художников, скульпторов, которые представят прекрасную страну Азербайджан, её культуру и искусство у нас в Беларуси ", - отметил министр, подчеркнув, что в ближайшем будущем планируется провести Дни культуры Азербайджана в Беларуси.

Также будут сформированы рабочие группы в сфере культуры, отработаны все направления, а затем все лучшие наработки, проекты войдут в дорожную карту организации работы между сферами культуры Беларуси и Азербайджана.

Фото - Вугар Иманов.

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