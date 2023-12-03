В мире усомнились в эффективности резкого сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+

Решение о дополнительном сокращении нефтедобычи странами ОПЕК+ в начале 2024 года не окажет существенного влияния на биржевые цены на сырье из-за добровольного характера подобной меры и споров внутри самой организации по поводу установленных квот. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики Morgan Stanley заявили, что решение ОПЕК+, принятое по итогам заседания в Вене 30 ноября, не является частью официальной квоты для каждой страны-участницы. Это намекает лишь на "ограниченную приверженность" государств картеля к выполнению требований организации. Обновленные прогнозы экспертов указывают на дефицит в 300 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. При этом во втором и третьем кварталах ожидается небольшой профицит запасов сырья.

В свою очередь, в Goldman Sachs назвали решение ОПЕК+ "временной реакцией" на значительное увеличение мировых запасов и объемов глобального предложения сырья. При этом добровольный характер дополнительного сокращения подразумевает, что любые дополнительные снижения добычи будет все труднее согласовывать внутри организации. На этом фоне аналитики сохранили свой прогноз по ценам на нефть марки Brent на уровне в 93 доллара за баррель к концу 2024 года.

В компании ANZ Group Holdings заявили, что отсутствие опубликованного документа, в котором бы указывался размер сокращения нефтедобычи для каждой отдельной страны-участницы ОПЕК+, также вызывает определенные вопросы. Такая мера в целом не убедила глобальный сырьевой рынок, заключили в компании.

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