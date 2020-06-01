В Милли Меджлисе обсудят штрафы за отсутствие защитных масок
Сегодня состоится первое заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании во втором чтении будет обсуждена поправка в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица - 100 манатов, юридические лица - 200 манатов.
За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима лицо, уже получившее за это административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будет оштрафовано на сумму в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов.
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