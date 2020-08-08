Армянский олигарх Самвел Карапетян продолжает уничтожение исторических памятников Москвы

Армянские олигархи, плотно засевшие в Москве, становятся все менее управляемыми для столичных властей. Закон России для них не существует. Особенным упорством и агрессивной бизнес-политикой выделяется группа "Ташир" армянского олигарха Самвела Карапетяна.

Как передает Day.Az, со ссылкой на Politvesti.Ru, стало известно, что компания "Юргазсервис" (входит в структуру группы "Ташир" Самвела Карапетяна) добивается разрешения полной застройки территории, прилегающей к ТЭЦ "Трехгорной мануфактуры" на Краснопресненской набережной Москвы.

Возможное строительство угрожает существованию уникального архитектурного памятника начала ХХ века. Площади ТЭЦ "Юргазсервис" арендовал еще в 2012 году, намереваясь возвести здесь бизнес-центр. Сначала компании удалось добиться снятия охранного статуса территории, а также двух из трех строений ТЭЦ. Теперь столичными Департаментом строительства (руководитель - Рафик Загрутдинов) и Департаментом градостроительной политики (руководитель - Сергей Левкин) согласован проект застройки 94 тысяч кв м территории памятника. Следующим этапом возможно "случайное" разрушение последнего исторического здания мануфактуры.

Ранее, по аналогичный схеме, в Москве уже были снесены несколько памятников архитектуры, в том числе дом Прошиных на Первой Тверской-Ямской и доходный дом общества "Якорь".

Московские проекты "Ташира" неоднократно оказывались в центре громких скандалов. Так, судебными разбирательствами сопровождалось строительство коттеджного поселка на территории природоохранной зоны "Серебряный бор", где изначально планировалось возвести спортивный комплекс. Несмотря на запрет, продолжается вырубка деревьев на Лосином острове: здесь "Ташир" вопреки всему планирует строить ЖК "Сказочный лес".

Известно также, что сегодня Карапетян активно осваивает девелоперский рынок Санкт-Петербурга, где в центре его внимания оказались активы находящегося в состоянии банкротства холдинга "Пилон", которые Карапетян пытается получить при помощи коммерческих структур Нодара Асоева. Эксперты предполагают, что столь агрессивная политика девелопера может объясняться связями Карапетяна с могущественными чиновниками из МВД.