Зои Кравиц засняли в объятиях Остина Батлера на фоне слухов о романе

Голливудские актеры Зои Кравиц и Остин Батлер подогрели слухи о романе.

Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Page Six.

36-летняя Зои Кравиц и 34-летний Остин Батлер были замечены отдыхающими после премьеры фильма "Пойман с поличным"в Париже. Актеров засняли в баре Dragon, когда они флиртовали друг с другом. Один из посетителей заведения сфотографировал, как Батлер обнимал Кравиц.

На днях Зои Кравиц посетила гала-показ фильма "Пойман с поличным", который прошел в Лондоне. На светском мероприятии актриса позировала в черном шелковом макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, украшенное белым бантом. Артистка добавила к образу босоножки на каблуках и серьги. Знаменитости сделали укладку и макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами. На премьере она позировала вместе с Остином Батлером, который также сыграл в комедии.

В апреле Зои Кравиц спровоцировала слухи о романе с Остином Батлером. Они сблизились во время съемок фильма "Пойман с поличным". По словам собеседника издания The Sun, актеры проводили время в течение нескольких недель. При этом знаменитости пока не хотят объявлять о своих отношениях.