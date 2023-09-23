В Азербайджане ожидаются снег и град

Ожидается, что с 25 сентября до вечера 26 сентября погода в Азербайджане будет неустойчивой.

Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в отдельных местах (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Газах-Гянджа, Лянкяран-Астара, Центральный Аран, Карабах и Восточный Зангезур) возможны ливни, грозы, град, а в горных районах - снег.

Западный ветер в отдельных местах усилится до 20-25 м/с.

Также возможны кратковременные паводки и сели в ряде рек.