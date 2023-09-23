https://news.day.az/society/1600521.html В Азербайджане ожидаются снег и град
В Азербайджане ожидаются снег и град
Ожидается, что с 25 сентября до вечера 26 сентября погода в Азербайджане будет неустойчивой.
Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в отдельных местах (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Нагорный Ширван, Газах-Гянджа, Лянкяран-Астара, Центральный Аран, Карабах и Восточный Зангезур) возможны ливни, грозы, град, а в горных районах - снег.
Западный ветер в отдельных местах усилится до 20-25 м/с.
Также возможны кратковременные паводки и сели в ряде рек.
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