https://news.day.az/world/1365465.html В ВОЗ призвали ограничить распространение электронных сигарет - ВИДЕО
В ВОЗ призвали ограничить распространение электронных сигарет - ВИДЕО
В России ужесточат меры по борьбе с курением.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Минздраве обяжут производителей отказаться от классификации табачной продукции по уровню содержания вредных веществ. А также ограничат использование ароматизаторов и красителей для ее производства.
Кроме того, изменится оформление пачки, на которой площадь антирекламы курения увеличат до 75 процентов. Предупреждающие надписи должны появиться и на электронных сигаретах - этого требует ВОЗ.
В организации отметили, что курильщики таких устройств часто переходят на обычный табак.
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