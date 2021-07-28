В ВОЗ призвали ограничить распространение электронных сигарет

В России ужесточат меры по борьбе с курением.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в Минздраве обяжут производителей отказаться от классификации табачной продукции по уровню содержания вредных веществ. А также ограничат использование ароматизаторов и красителей для ее производства.

Кроме того, изменится оформление пачки, на которой площадь антирекламы курения увеличат до 75 процентов. Предупреждающие надписи должны появиться и на электронных сигаретах - этого требует ВОЗ.

В организации отметили, что курильщики таких устройств часто переходят на обычный табак.