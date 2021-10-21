Энергетический кризис в Европе

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что цены на энергоносители и различные товары будет продолжать расти в течение всего будущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое заявление он сделал, выступая в эфире телеканала BFMTV.

"Многие продолжают утверждать, что рост цен - это временное явление. Но все зависит от того, что подразумевать под этим словом. <...> Лично я не вижу перспектив улучшения ситуации до конца 2022 года. И это еще оптимистичный сценарий, основанный на том, что в настоящее время происходит сильная активизация [французской] экономики", - отметил министр.

В ходе выступления он пояснил, что рост цен связан с нехваткой стали, алюминия, древесины, нефтепродуктов и газа. Отвечая на многочисленные вопросы относительно возможности компенсаций французам за резкий рост цен на топливо, Ле Мэр подчеркнул, что выступает за целевые меры по помощи наиболее страдающим от возникшей экономической ситуации семьям. К ним министр отнес тех, у кого нет иного выбора, как "ездить на машине на работу или на поиски работы".

"Задача государства - это защищать население. <...> Мы не оставим без поддержки тех, кто работает или ищет работу", - заверил глава Минэкономики. По его словам, в случае введении дотации на машинное топливо, ее будут получать лица, находящиеся на небольшой зарплате. служащие и безработные". Министр отметил, что считает возможное введение таких выплат "наиболее справедливой и наиболее экологической мерой".

Ле Мэр также поддержал возможное ограничение государством тарифов на электричество, растущих во Франции вот уже на протяжении нескольких недель. "Если мы ничего не предпримем, они увеличатся на 15%", - предостерег министр.

По данным радиостанции Franceinfo, меры по защите населения Франции от резкого роста цен могут быть объявлены уже в этот четверг. Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил в среду, что это будет сделано до конца недели.