Bakıda baş verən dəhşətli qəzanın ANBAAN VİDEOSU
Noyabrın 26-sı Abşeron rayonunda, Məmmədli-Fatmayı yolunda baş verən qəzada "Chevrolet" markalı avtomobilin sürücüsü E. Ələsgərov dünyasını dəyişib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.
Bildirilib ki, ilkin ehtimala görə, faciəyə sürücünün sürət həddini açması və əks zolağa çıxması səbəb olub.
Qurumdan əlavə edilib ki, xahiş edirik - sükan arxasında tələsməyin, risk etməyin, həyatınızı təhlükəyə atmayın. Sürət cəmi bir neçə saniyənin qənaəti, amma bir ömrün itkisi ola bilər. Yollarda məsuliyyətli olaq!
