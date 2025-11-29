Gəncədə 3 nəfər dəm qazından zəhərləndi

Gəncədə zəhərlənmə hadisəsi baş verib.

Day.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, 2008-ci il təvəllüdlü G. Cəfərova, 1976-cı il təvəllüdlü L. Cəfərova və 1991-ci il təvəllüdlü Z. Qurbanova zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yeləşdiriliblər.

Dərhal onlara yardım edilib, vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir. Məlumata görə onlar yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərləniblər.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.