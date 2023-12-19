В Ичеришехер открылась международная выставка «Диалог», посвященная марионеточному искусству

В Бакинском Доме фотографии открылась международная выставка "Диалог", посвященная 35-летию Бакинского театра марионеток, действующего при историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер".

Как сообщили Day.Az в управлении заповедника, на выставке представлены марионетки и фотоработы известного грузинского художника, мастера кукол Бачана Халваши, а также марионетки и декорации к спектаклю "Лейли и Меджнун" в постановке Бакинского театра марионеток.

Всего в Бакинском Доме фотографии выставлено 20 фотографий и 12 марионеток.

Выставка будет открыта для посетителей до 22 декабря.

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