В России разрабатывают робота-РСЗО

Создаваемая в России перспективная реактивная система залпового огня (РСЗО) сможет работать как с экипажем, так и в беспилотном варианте. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика комплекта роботизации для данной РСЗО - ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Владимир Пименов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что это будет первое роботизированное орудие такого типа в Вооруженных силах РФ, если оно поступит на вооружение.

"Мы работаем над роботизацией перспективной реактивной системы залпового огня. Эта работа позволит исключить нахождение экипажа боевой машины в опасной зоне, при этом мы сохраним возможность управления РСЗО человеком из кабины боевой машины", - сказал Пименов.

По его словам, разработчики также работают над возможностью дистанционного режима, который нужен прежде всего при прямом столкновении техники с противником.