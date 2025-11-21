https://news.day.az/showbiz/1796835.html Голливудская звезда объяснила редкое появление на экранах Голливудская звезда Мила Кунис объяснила свое редкое появление на экранах. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее цитирует People. "Я участвую в съемках один раз в год, потому что работаю только, когда мои дети на каникулах.
Голливудская звезда объяснила редкое появление на экранах
Голливудская звезда Мила Кунис объяснила свое редкое появление на экранах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее цитирует People.
"Я участвую в съемках один раз в год, потому что работаю только, когда мои дети на каникулах. Так что да, вы будете видеть меня только в одном фильме в год", - рассказала она на премьере фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец".
