Голливудская звезда объяснила редкое появление на экранах

Голливудская звезда Мила Кунис объяснила свое редкое появление на экранах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее цитирует People.

"Я участвую в съемках один раз в год, потому что работаю только, когда мои дети на каникулах. Так что да, вы будете видеть меня только в одном фильме в год", - рассказала она на премьере фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец".