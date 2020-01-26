https://news.day.az/society/1197210.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В 03:43 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщает в воскресенье со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.
Магнитуда подземных толчков составила 3,3. Эпицентр находился на глубине 27 км.
Подземные толчки не ощущались.
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