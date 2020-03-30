https://news.day.az/society/1217852.html К патрулированию в Баку привлекли внутренние войска
К патрулированию в Баку привлекли внутренние войска
В связи с усилением мер особого карантинного режима в Баку военнослужащие Внутренних войск привлечены к совместному с полицией патрулированию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что эти меры, проводимые в Баку и Сумгайыте, нацелены на обеспечение безопасности граждан для недопущения широкого распространения коронавирусной инфекции, полного и всестороннего выполнения ограничительных мер, предотвращение последствий, которые может вызвать вирус.
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