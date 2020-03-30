К патрулированию в Баку привлекли внутренние войска

В связи с усилением мер особого карантинного режима в Баку военнослужащие Внутренних войск привлечены к совместному с полицией патрулированию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что эти меры, проводимые в Баку и Сумгайыте, нацелены на обеспечение безопасности граждан для недопущения широкого распространения коронавирусной инфекции, полного и всестороннего выполнения ограничительных мер, предотвращение последствий, которые может вызвать вирус.