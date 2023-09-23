Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Японии "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Японии. Гонка прошла на автодроме "Судзука", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри, третьим стал его партнер по команде британец Ландо Норрис.

Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, поднимавшийся на высшую ступень пьедестала почета шесть раз. Из действующих пилотов пять раз здесь побеждал британец Льюис Хэмилтон, дважды - испанец Фернандо Алонсо, по разу - финн Валттери Боттас и Ферстаппен.

Гонка Гран-при Японии пройдет 24 сентября. Начало заезда - 09:00 по бакинскому времени.