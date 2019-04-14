Страх перед сверхъестественными созданиями сопровождает человечество с древнейших времен. Оборотни, вампиры, демоны, драконы - они и пугают, и завораживают. В мифологии многих народов, принявших ислам, существуют предания о таинственных и могущественных джиннах, которые способны как одарить людей несметными богатствами, так и погубить навеки.

Кто они такие

Вадим Арчер и Геннадий Щеглов составили "Мифологический словарь", в нем они назвали джиннов сверхъестественными существами или духами, которые часто оказываются злыми. Считается, что Всевышний сотворил их из бездымного огня. В Средневековье некоторые мусульмане, увлекающиеся оккультными науками, мечтали найти джиннов и подчинить их своей воле.

Из мифологии нам известно, что эти разумные создания живут в своем мире, у них есть любимые занятия, супруги и дети, правители и религия. Арабы называют джиннов женского пола джинири, хотя существует и еще одно их наименование - джиннии.

До распространения ислама жители восточных стран поклонялись этим сверхъестественным существам, приравнивая их к богам. В их честь совершали жертвоприношения.

Религиозные деятели утверждают, что Всевышний сотворил три типа разумных созданий, обладающих собственной волей: ангелов, джиннов и людей. Причем, среди сверхъестественных существ встречаются как положительные (правоверные), так и отрицательные персонажи.

Например, в суре "Аль-Джинн" священной книги мусульман сказано: "Мне было открыто, что несколько джиннов послушали чтение Корана и сказали: "Воистину, мы слышали удивительный Коран. Он наставляет на прямой путь, и мы уверовали в него..." (1 и 2 аяты).

Иблис - аналог Люцифера

Главным врагом Всевышнего, по мнению мусульман, является Иблис, чья история сильно напоминает предание о низвержении Люцифера в Преисподнюю. Этот чрезвычайно сильный и могущественный персонаж в исламской мифологии является джинном.

Согласно легенде, Создатель настолько проникся симпатией к Иблису, что разрешил ему поселиться вместе с ангелами - на небесах. Но джинн, получивший неслыханные привилегии, чрезмерно возгордился. Его опьянила власть и открывающиеся возможности. И Всевышний изгнал Иблиса из Рая за отказ подчиниться приказу.

С тех пор глава всех злых демонов склоняет сердца людей к язычеству, идолопоклонству и разным грехам. Последователей Иблиса называют шайтанами - это черти, если проводить аналогии с христианским бестиарием.

Негативное отношение к джиннам основано на их мистической природе. Мусульмане считают, что эти хитрые сверхъестественные существа могут вводить людей, решивших изучать оккультные науки, в заблуждение. Часто в народных арабских сказках джинны пользуются недостаточно корректными формулировками человеческих желаний, так что ничего хорошего люди не получают. А джинири еще и заманивают в свои коварные сети доверчивых мужчин.

Какими они бывают

Мусульманская демонология выделяет четыре вида джиннов: мариды, ифриты, силаты и гули. Известный историк-востоковед Виталий Вячеславович Наумкин в своей книге "Ислам и мусульмане: культура и политика, статьи, очерки и доклады разных лет" привел описание маридов. Оказывается, эта разновидность джиннов отличается особой жестокостью и свирепостью.

Бесполые бесплотные духи, по своей сути, представляют собой сгустки эфирного вещества, но могут явиться перед человеком в виде любого растения или животного: от великана до крохи. Часто при встречах с оккультистами мариды используют личины белых людей, одетых во все белое и с белыми же бородами. Причем, они могут дышать огнем, как настоящие драконы.

Когда-то эти джинны были изгнаны из Рая вместе с Иблисом, но благодаря своему коварству и хитрости сумели покинуть Мир Теней.

Ифриты, повелевающие огнем, являются слугами мусульманского Сатаны. Они прокляты Всевышним и обитают в исламском Аду. Главная отличительная особенность ифритов - огромная сила и способность совершить любое невозможное - по человеческим меркам - деяние. В общем, это демоны, если взглянуть на них с точки зрения христианина.

Силаты наиболее близки к сказочному образу джинна: летающие создания с голубоватой кожей, способные выполнить три желания человека, пленившего их. Они часто любят изысканно одеваться, носят драгоценные украшения. Из праздного любопытства эти джинны стихии воздуха могут нанести существенный вред людям, хотя многие мусульмане в Средневековье надеялись пленить такое создание, чтобы добиться исполнения своих желаний.

Гули совмещают в себе черты и оборотней, и вампиров. Их считают творениями Иблиса, потому что Всевышний не мог создать столь пугающих существ. Обычно гули охотятся на одиноких путников, съедают людей или выпивают всю их кровь. Часто именно гули воруют детей. А если никого из живых поймать не удалось, то эти джинны разрывают могилы и поедают человеческие трупы.

Внешне гули напоминают чертей, у них ослиные копыта и густая шерсть, хотя они способны прикинуться красивыми людьми, чтобы заманить путников в ловушку.

Как от них уберечься

Суеверные люди придумали множество способов, как обезопасить себя от сверхъестественных существ. Это различные талисманы, магические обряды и ритуалы, но у религиозных деятелей свое мнение на этот счет.

Председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан муфтий Камиль хазрат Самигуллин опубликовал статью "Какие люди неподвластны джиннам?" 11 февраля 2014 года. В ней представитель духовенства написал, что лучший способ защиты - это твердая вера и праведный образ жизни.

"Несомненно, Иблис и шайтаны убегают от тех, кто придерживается законов Всевышнего Аллаха и не переходит границ дозволенного. И чем больше стараний проявляет человек на пути Творца, тем более от него отдаляются Иблис и его шайтаны", - написал Камиль хазрат Самигуллин.

Один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда - Абдуррахман ибн Сахр ад-Давси аль-Ямани (599-676 гг.), известный как Абу Хурайра - оставил о словах и деяниях посланника Всевышнего немало хадисов (преданий). Один из них содержится в работе "Муснад имама Ахмада", которую написал известный богослов Абу Абдуллах А́хмад ибн Мухаммад аш-Шайбани (780-855 гг.). Абу Хурайра передал мусульманам следующее изречение пророка: "Как один из вас в дальнем пути изматывает своего верблюда до бессилия, также и верующий изматывает до бессилия шайтана" (хадис 22989).

То есть, джинны бессильны против истинной веры. Мусульманин должен чаще читать молитвы и соблюдать все религиозные традиции, чтобы обезопасить себя от злых козней сверхъестественных существ.

Главным же отличием исламских джиннов от христианских демонов является признание, что среди них встречаются и добропорядочные личности, также исповедующие ислам, как и люди.