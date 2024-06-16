"Брюки превращаются в элегантные шорты": как Пашинян идет по пути Козодоева

Автор: Акпер Гасанов

Очередное смехотворное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, напомнило мне эпизод из кинокомедии "Бриллиантовая рука". Тот, где Гена Козодоев, блестяще сыгранный Андреем Мироновым, прошелся по подиуму в качестве демонстратора одежды. Поистине "крылатой" стала фраза ведущей показа мод. О ней я и вспомнил, ознакомившись с очередной глупостью от Никола Воваевича.

"Легким движением руки брюки превращаются... превращаются брюки... брюки превращаются... В элегантные шорты! Простите, маленькая техническая неувязка...", произнесла ведущая показа мод, увидев, как Козодоев смог отстегнуть всего одну из двух штанин, не сумев превратить брюки в элегантные шорты. Такие же потуги мы наблюдаем и со стороны премьер-министра Армении.

Он активно пытается доказать себе и миру, что можно именоваться "демократическим политиком" после поддержки сепаратизма, после приказа бомбить мирные азербайджанские города в ходе 44-дневной войны. Пашинян, чьи руки в крови азербайджанского народа не меньше, чем руки Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, сейчас пытается совершить личностный ребрендинг. Он норовит из образа "ястреба войны" превратиться в "голубя мира".

Попутно, он пытается изображать стремление в ЕС, при том, что Армения остается членом ТС и ЕАЭС. В реальности это выглядит, как попытка одновременно сосать из многих маток. Но в ходе этого процесса регулярно происходят "маленькие технические неувязки". Нет, пока мы не увидели Пашиняна, ходящего по подиуму и стремящегося "превратить брюки в элегантные шорты". Но ключевое слово тут- это пока. От Никола Воавевича можно ожидать чего угодно.

И это он доказал самолично, сделав поразительное заявление. "Есть возможность превращения в победу того, что мы все считали и считаем поражением.", поведал он во время выступления на заседании инициативной группы партии "Гражданский договор в Капане. Интрига повисла в воздухе. Пашинян обрел черты Амаяка Акопяна. Армяне застыли в ожидании фокуса.

"Сейчас все мы, пережив поражение, создали возможность для того, чтобы Республика Армения существовала на планете Земля очень долго, в ближайшие столетия. И мы до сих пор не понимаем, какая это великая и эпохальная возможность для нас, но мы как управленческая команда должны суметь ее реализовать", раскрыл суть своего фокуса Пашинян. И это было забавно. Ибо, согласно Николу Воваевичу, Армения только сейчас обретает шанс существовать на нашей планете.

А как же быть с армянскими мифами, согласно которым существовала "великая Армения от моря до моря"?! Как-то очень уж легко и просто обнуляет ее Пашинян. Предлагающий своим согражданам радоваться тому, что от РА хоть что-то осталось. Странно, что он не предложил граждан своей страны ежеутренне повторять" Прошла зима, настало лето, - Никол, спасибо вам за это!". Впрочем, может быть мы и такое от него услышим.

При этом непонятно, кто мешал ему реализовать планы по существованию Армении в ее законных границах? Достаточно было отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, вывести армянские оккупационные войска с временно захваченных территорий нашей страны, подчиниться международному праву и резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН. Тогда бы никакой 44-дневной войны не было бы и однодневной антитеррористической операции тоже. Столько жизней можно было бы спасти!

Но Пашинян пошел по пути провоцирования войны. Проиграв которую он безостановочно оправдывается. Мотивы его действий понятны, но выглядит озвучиваемое и осуществляемое им уж больно нелепо. К слову сказать, ровно тем же, под конец своего правления, пытался баловаться и Серж Саргсян. Который также пытался назвать "победой" поражение Армении в четырехдневной апрельской войне 2016 года.

Чем все это закончилось для Саргсяна? Его в итоге свергли. Над Пашиняном сейчас также вовсю сгустились тучи. Вот он и "финтит ушами", становясь все более похожим на киношного Козодоева, в момент его выхода на подиум. И ежу понятно, что попытка премьер-министра Армении "превратить брюки в элегантный шорты", то есть придать поражению облик триумфа, закончится таким же провалом. Или, говоря словами из известной кинокомедии, "маленькой технической неувязкой".