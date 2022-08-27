Бегущий галопом крокодил попал на видео и удивил сеть

Любитель дикой природы запечатлел, как чешуйчатый обитатель Гаторленда (заповедник дикой природы во Флориде) устроил погоню за смотрителем парка, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Кубинский крокодил, обнаружив в вольере незваного гостя, продемонстрировал потрясающую скорость и галопом устремился догонять сотрудка заповедника.

Впрочем молодой человек было готов к атаке рептилии и успел спастись и покинуть территорию хищника.

Видеоролик, размещённый на странице, посвящённой аллигаторам в Twitter, за короткий отрезок времени просмотрели более 9 миллионов человек.

