Бегущий галопом крокодил попал на видео и удивил сеть
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Любитель дикой природы запечатлел, как чешуйчатый обитатель Гаторленда (заповедник дикой природы во Флориде) устроил погоню за смотрителем парка, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Кубинский крокодил, обнаружив в вольере незваного гостя, продемонстрировал потрясающую скорость и галопом устремился догонять сотрудка заповедника.

Впрочем молодой человек было готов к атаке рептилии и успел спастись и покинуть территорию хищника.

Видеоролик, размещённый на странице, посвящённой аллигаторам в Twitter, за короткий отрезок времени просмотрели более 9 миллионов человек.
 