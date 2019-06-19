По меньшей мере 92 человека погибли в штате Бихар на востоке Индии из-за экстремальной жары. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа".

Ранее было известно о 40 погибших. "На данный момент из-за сильной жары, установившейся еще в субботу, погибли 92 человека", - цитирует агентство представителя местного ведомства по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщало в субботу агентство ANI, температура воздуха в Бихаре превысила 48 градусов Цельсия. Власти Индии уже приняли решение закрыть до 22 июня все государственные школы в штате.

Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу в дневное время и пить много воды, отмечает агентство.

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