Кадры четырех сгоревших квартир после взрыва газа в Москве

В пятиэтажном жилом доме на улице Проходчиков в Москве произошел взрыв газа. Из-за этого начался пожар. При взрыве и пожаре пострадали семь человек, погиб один.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, эвакуирован весь дом.

На кадрах видно, что огонь охватил три этажа дома. "В 14.03 пожар локализован на площади 150 квадратных метров", - сказал собеседник. Cгорели четыре квартиры на третьем этаже.