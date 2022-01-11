Фермер придумал способ увеличить количество молока у коров

Фермер из Турции надевает на головы своим коровам шлемы виртуальной реальности, пишет LADBible. Благодаря устройству животные думают, что пасутся на лугу и дают больше молока, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Иззет Коджак рассказал, что купил шлемы после того, как прочитал исследование, в котором было сказано, что приятные пейзажи, показанные с помощью этих устройств, делают животных счастливее.

"Они смотрят на зеленые луга, это дает им положительный эмоциональный заряд. Таким образом коровы меньше подвержены стрессу", - прокомментировал Иззет.

Турок также отметил, что благодаря виртуальной реальности количество молока, даваемое коровами, увеличилось на пять литров. Кроме того, это не первый эксперимент, проведенный Коджаком на своей ферме.

Раньше мужчина включал классическую музыку для своих 180 животных, чтобы улучшить им настроение.