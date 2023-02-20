https://news.day.az/world/1539833.html В Пакистане автобус упал в ущелье - много погибших
В Пакистане автобус упал в ущелье - много погибших
В Пакистане автобус упал в ущелье, погибли, по меньшей мере, 12 человек, 54 пострадали.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило издание Siasat Daily.
Отмечено, что ДТП произошло на автомагистрали вблизи города Каллар-Кахар.
Пассажиры возвращались со свадьбы из Равалпинди в Лахор.
В качестве причины указывается неисправность тормозной системы автобуса.
Потеряв управление, автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с тремя автомобилями и скатился в ущелье.
Пострадавшие госпитализированы, состояние четверых из них оценивается как тяжелое.
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