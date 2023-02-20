В Пакистане автобус упал в ущелье, погибли, по меньшей мере, 12 человек, 54 пострадали.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило издание Siasat Daily.

Отмечено, что ДТП произошло на автомагистрали вблизи города Каллар-Кахар.

Пассажиры возвращались со свадьбы из Равалпинди в Лахор.

В качестве причины указывается неисправность тормозной системы автобуса.

Потеряв управление, автобус выехал на встречную полосу, столкнулся с тремя автомобилями и скатился в ущелье.

Пострадавшие госпитализированы, состояние четверых из них оценивается как тяжелое.