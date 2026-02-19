https://news.day.az/azerinews/1817278.html Sülh Şurasının qətnaməsi yekdilliklə qəbul edilib ABŞ Prezidenti Donald Tramp Sülh Şurasının sədri olaraq şuranın qətnaməsini imzalayıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Sülh Şurasının üzvləri şuranın fəaliyyətini təmin edəcək maliyyə bütövlüyü və şəffaflıq prinsiplərini müəyyənləşdirən qətnaməyə səs veriblər. Qətnamə yekdilliklə qəbul edilib.
Daha sonra liderlər ianə toplama öhdəliklərinə imza atan Donald Trampa qoşulublar.
