У новой Toyota Camry XV80 появилась "черная" спортверсия. В девятом поколении в гамму впервые добавлена модификация Nightshade Edition. Такая комплектация стала пятой по счёту, но де факто речь идёт о заводском антихроме и расширенном оснащении для машин со спортпакетом SE (XSE). Отличительные особенности - 19-дюймовые антрацитовые диски, чёрные логотипы и элементы декора, а также урезанная цветовая гамма (белый, красный и чёрный колер), передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В стандартное оснащение Toyota Camry Nightshade входит спортивная подвеска с увеличенным стабилизатором поперечной устойчивости, также установлены особые кресла с контрастными белыми вставками, алюминиевые накладки на педалях и кожаный руль с лепестками. В целом интерьер мало чем отличается от топ-версии XSE. Аэродинамический обвес и выхлоп тоже не поменялись.

Версия Nightshade Edition будет доступна с передним или полным приводом, а начинка такая же, как у обычных Camry XV80 - гибрид на основе 2,5-литрового "атмосферника". В зависимости от типа привода мощность составит 228 или 235 лошадиных сил. Любопытно, что пара 12,3-дюймовых экранов - опция для "чёрных" бизнес-седанов, штатно установлены 7-дюймовая приборка и 8-дюймовый тачскрин.

Цены пока не объявлены, ведь у дилеров Toyota Camry XV80 Nightshade Edition появится летом. Но можно считать ориентиром отметку 36 тысяч долларов: столько стоит богатая версия XSE. Базовый седан обойдётся примерно в 30 тысяч в американской валюте.