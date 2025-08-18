https://news.day.az/azerinews/1774802.html Tramp Putin və Zelenski ilə üçtərəfli görüşə hazır olduğunu açıqlayıb Rusiya və Ukrayna prezidentləri Vladimir Putin və Vladimir Zelenskinin iştirakı ilə üçtərəfli görüş baş tutacaq. Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vladimir Zelenski və Avropa liderlərinin iştirakı ilə keçirilən çoxtərəfli görüşdə deyib.
O əlavə edib ki, yeganə məsələ görüşün keçirilmə vaxtının təyin edilməsidir.
Xəbər yenilənəcək
