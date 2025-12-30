https://news.day.az/azerinews/1806381.html Milli Məclisin 2025-ci il payız sessiyası başa çatıb, deputatlar tətilə buraxılıb Milli Məclisin 2025-ci il payız sessiyası başa çatıb. Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclası başa çatdıqda 2025-ci il payız sessiyasını bağlı elan edib. Məlumat üçün bildirək ki, Konstitusiyaya uyğun olaraq Milli Məclis hər il iki növbəti yaz və payız sessiyalarına yığılır.
Milli Məclisin 2025-ci il payız sessiyası başa çatıb, deputatlar tətilə buraxılıb
Milli Məclisin 2025-ci il payız sessiyası başa çatıb.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclası başa çatdıqda 2025-ci il payız sessiyasını bağlı elan edib.
Məlumat üçün bildirək ki, Konstitusiyaya uyğun olaraq Milli Məclis hər il iki növbəti yaz və payız sessiyalarına yığılır.
Yaz sessiyası fevralın 1-də başlanır və mayın 31-dək davam edir.
Payız sessiyası sentyabrın 30-da başlanır və dekabrın 30-dək davam edir.
Səlahiyyəti dövründə Milli Məclis ildə iki dəfə - iyulun 15-dən avqustun 30-dək və yanvarın 1-dən 15-dək tətilə buraxılır.
Tətil dövründə Milli Məclisin deputatları məzuniyyətdə sayılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре