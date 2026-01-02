Kəlbəcərdə hazırda nə istiliklə, nə də işıqla bağlı problem var
Sosial şəbəkələrdə Kəlbəcərdə Yeni ilin gəlməsi ilə elektrik enerjisinin kəsildiyi, şəhərin istiliksiz və susuz qaldığı ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bununla da sakinlərin sərt qış günündə soyuqda qaldığı bildirilib.
Day.Az bildirir ki, qafqazinfo-nun əldə etdiyi məlumata görə isə, istiliklə bağlı yaranan problem artıq aradan qaldırılıb.
Belə ki, elektrik enerjisinin verilişində problem yaransa da, səhər saat 7-də bərpa edilib. Həmçinin bütün rayon üzrə kombilərdə problem olmayıb. Sakinlərdən birinin evindəki kombidə problem olub ki, həmin şəxs də mənzildə yaşamırmış.
Qeyd edək ki, hazırda vatsap qrupları üzərindən əhaliyə təlimatlar verilir. Kəlbəcərdə suların donması ilə bağlı da hər hansı problem yaşanmır.
