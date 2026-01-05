Bakı Metropoliteni qeyri-iş günlərində daşınan sərnişinlərin sayını açıqlayıb

Bayram günlərində Bakı Metropoliteni 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Metropoliteni" QSC məlumat yayıb.

 

Bildirilir ki, 2025-ci ilin dekabrında isə 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,2 % artım müşahidə olunub.

"Yeni il tətili, şəhər gəzintiləri və ailə görüşləri - bir sözlə, bütün yollar yenə metrodan keçib", - qurumdan vurğulanıb.