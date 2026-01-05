https://news.day.az/azerinews/1807508.html Bakı Metropoliteni qeyri-iş günlərində daşınan sərnişinlərin sayını açıqlayıb Bayram günlərində Bakı Metropoliteni 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Metropoliteni" QSC məlumat yayıb. Bildirilir ki, 2025-ci ilin dekabrında isə 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,2 % artım müşahidə olunub.
Bakı Metropoliteni qeyri-iş günlərində daşınan sərnişinlərin sayını açıqlayıb
Bayram günlərində Bakı Metropoliteni 2 milyona yaxın sərnişin daşıyıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Metropoliteni" QSC məlumat yayıb.
Bildirilir ki, 2025-ci ilin dekabrında isə 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,2 % artım müşahidə olunub.
"Yeni il tətili, şəhər gəzintiləri və ailə görüşləri - bir sözlə, bütün yollar yenə metrodan keçib", - qurumdan vurğulanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре