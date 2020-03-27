IT-компании Азербайджана поддержали кампанию “Оставайся дома”

Несколько действующих в Азербайджане ИТ-компаний поддержали кампанию, запущенную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с хэштегом #evdəqal.

Как передает Day.Az, в связи с этим было распространено совместное заявление.

"Чрезвычайная ситуация, возникшая в сфере здравоохранения во всем мире, в том числе пандемия, распространяемая и в Азербайджане, создает необходимость дальнейшего усиления онлайн-услуг в стране. Мы, как IT-компании, действующие в Азербайджане, осознаем свою гражданскую ответственность и при необходимости готовы бескорыстно оказывать в стране услуги во всех направлениях.

Мы уверены, что наша страна достойно и с минимальным ущербом выйдет из этого испытания. Дорогие мои соотечественники, давайте следовать рекомендациям "Evdaqal" ("Оставайся дома"). Мир проходит очередное серьезное испытание на здоровье. Эта ситуация - борьба за выживание для всех стран. Как известно, во многих странах ситуация очень серьезная, крайне тяжелая. Благодаря дальновидности руководства нашей страны, Азербайджан первым отреагировал на пандемию и изолировался, болезнь не смогла глубоко проникнуть в нашу страну. Объявленный в настоящее время в стране особый режим карантина ограничил массовость и социальную активность людей. Давайте будем терпеливы, постараемся как можно больше вопросов решать в режие онлайн и через мобильные системы. Желаем каждому из вас здоровья, душевного спокойствия и комфорта.

С уважением, Эльвин Аббасов", - говорится в тексте заявления.

Список ИТ-компаний, примкнувших к кампании приведен ниже:

1. TimeSoft - Эльвин Аббасов

2. Ultra Tecgnologies - Абдул Гурбанов

3. GT Solutions - Эльхан Гасанов

4. Virtual Azerbaijan Group of Companies - Эсмира Гасанбекова

5. ITECH Group - Ильгар Азизов

6. Smart Systems Technology - Фиридун Акперов

7. TRONİQ - Анар Набиев

8. Azlocation - Намик Алиев

9. Datum - Анар Исмайлов

10. Maxtexno - Ильгаф Джафаров

11. FROMAE - Фахри Алекперов

12. İNTEGRİS - Джейхун Зейналов.