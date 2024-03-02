https://news.day.az/officialchronicle/1641823.html Внесены изменения в Положение о минтруда и соцзащиты населения Азербайджана - Указ
Внесены изменения в Положение о минтруда и соцзащиты населения Азербайджана - Указ
В Азербайджане внесены изменения в "Положение о министерстве труда и социальной защиты населения".
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре