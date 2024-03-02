Внесены изменения в Положение о минтруда и соцзащиты населения Азербайджана

В Азербайджане внесены изменения в "Положение о министерстве труда и социальной защиты населения".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.