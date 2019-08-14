С момента избрания Никола Пашиняна главой Армении Ереван предпринял неимоверные усилия для организации его встречи с президентом Штатов Дональдом Трампом. На этом пути Никол не брезговал ничем, в том числе постановочными фото и фикцией.

До сих пор вызывают смех фотографии, распространенные как официальные материалы после саммита НАТО, прошедшего прошлым летом. На них Никол позирует рядом с четой Трамп, пытаясь создать образ своего парня в элитной тусовке. Почти сразу фото были разоблачены - выяснилось, что премьер Армении подкарауливал президента США, а тот даже не понял, кто перед ним.

Одним словом, фотофакт не сработал. И тогда за дело взялись МИД и лобби. Общими усилиями была провернута грандиозная, но неудачная операция по возбуждению у Вашингтона интереса к "новой" Армении. В Ереване рассчитывали, что к моменту приезда Пашиняна на сессию Генассамблеи ООН этот интерес как раз достигнет своего апогея.

И снова осечка.

В эти дни премьер-министр Армении снова собирается в Нью-Йорк, на очередную сессию Генассамблеи. Он, по-видимому, так и будет лично ездить на все заседания, пока наглая настойчивость не будет вознаграждена. Ведь другого официального повода появиться в Штатах, куда его упорно не приглашают, у Никола нет.

"Обратите внимание, насколько активным был политический диалог между США и Арменией в этот период (имеется в виду период правления Пашиняна - ред.). Непрерывность и уровень диалога в течение этого года для нас принципиально удовлетворительны", - заявил на пресс-конференции в Ереване в среду глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Говоря о предстоящем в сентябре визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна в США и отвечая на вопрос о встрече с президентом США, он сказал, что "это было и остается в нашей повестке".

"Я уверен, что этот момент настанет, но даже с учетом нынешней динамики у нас не было какого-либо дефицита в политическом диалоге на высоком уровне с Соединенными Штатами в этом году", - цитирует Panorama.am.

Надо полагать, что попытки организовать встречу Пашиняна с Дональдом Трампом снова не удались. И отсутствие интереса у Вашингтона к Армении и армянскому лидеру МИД предлагает армянам заесть "динамикой политического диалога".

А что это была за динамика? Вряд ли политическим диалогом можно назвать проплаченную диаспорой деятельность лобби в Конгрессе. Вовсе не говорят о диалоге визиты на свой страх и риск в США главы Совбеза Армении Армена Григоряна и спикера парламента Арарата Мирзояна. Визиты обоих оказались напрасной тратой государственных средств. Потому что Америке не о чем говорить с Арменией, никаких точек соприкосновения у Вашингтона с Ереваном нет. Ни главу Совбеза, ни армянского спикера не приняло ни одно высокопоставленное лицо. А это уже говорит о многом.

Зульфугар Ибрагимов