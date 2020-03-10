В Бельгии возбуждено уголовное дело по факту осквернения памятника Хуршидбану Натаван, передает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Бельгии.

В посольство Азербайджана в Бельгии 10 марта в 11:00 по местному времени из мэрии бельгийского города Ватерлоо поступила информация о совершении акта вандализма в отношении памятника видной азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, установленного в этом городе при поддержке посольства в 2016 году.

Согласно информации, сотрудники посольства немедленно прибыли на место происшествия и связались с местными органами власти. Официальные представители Ватерлоо сообщили, что ввиду внесения памятника в список охраняемых исторических памятников города, в полиции города возбуждено уголовное дело по факту вандализма.

В настоящее время расследования продолжаются.

Азербайджанское общество будет регулярно информироваться о развитии данной ситуации.