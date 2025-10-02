Женщина поймала огромную рыбу и поставила мировой рекорд

Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) признала новый мировой рекорд по ловле малоротого буффало в классе лесок с разрывной нагрузкой 24 килограмма. Об этом сообщает сайт организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рекорд поставила американка Роберта Аростеги. 28 мая 2025 года женщина рыбачила на водохранилище Уолтера И. Лонга в американском штате Техас. Когда рыба клюнула, потребовалось около 15 минут, чтобы вытащить ее из воды.

Улов взвесили на сертифицированных весах. Как выяснилось, вес буффало, которого поймала Аростеги, составлял 24,71 килограмма, что превышало прежний мировой рекорд. После взвешивания огромную рыбу отпустили.