Хитовый сериал «Разделение» официально продлили на третий сезон

Генеральный директор компании Apple Тим Кук сообщил в соцсети X, что сериал "Разделение" получит третий сезон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

21 марта на Apple TV+ вышел десятый и заключительный эпизод второго сезона "Разделения", который длится около 75 минут. Согласно отчету The Information, шоу стало одним из популярных сериалов компании. В тройке лидеров также оказались "Тед Лассо" и "Утреннее шоу".

Первый сезон сериала "Разделение" получил 14 номинаций на премию "Эмми". В нем рассказывается о компании Lumon Industries, которая придумала способ отделять рабочие воспоминания своих сотрудников от повседневной жизни - "процедуру разделения". Второй сезон начал выходить с 17 января 2025 года.