«Манчерстер Сити» может остаться без тренера
Испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил очень привлекательное предложение. Как передает Day.Az со ссылкой на Championat, об этом пишет El Nacional.
По информации источника, 54-летний специалист получил оффер из Саудовской Аравии от одного из клубов чемпионата. В предложенном контракте зарплата Пепа вырастет в несколько раз по сравнению с той, которую он получает в Манчестере.
В английском клубе верят в то, что Гвардиола выведет команду из кризиса, поэтому решение о том, покидать команду или нет, остаётся за испанцем.
В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ после 26 туров. Лигу чемпионов команда из Манчестера покинула на этапе стыковых игр, уступив в двухматчевом противостоянии мадридскому "Реалу" с общим счётом 3:6.
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