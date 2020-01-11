Видео реакции кошки на тостер рассмешило Сеть - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео с кошкой, которая испугалась тостера. Ролик появился на странице pikavids в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этих кадрах можно увидеть, как животное сидит рядом с работающим тостером и рассматривает прибор, пытаясь понять, что происходит. Но когда из тостера "выпрыгивает" ломтик хлеба, кошка от неожиданности падает на пол.

"И так каждый раз", - сказано в подписи к видео.

Видео набрало множество комментариев.

"Я вместе с котом рухнула, спасибо", - написала одна из интернет-пользовательниц.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.