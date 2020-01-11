https://news.day.az/unusual/1193088.html Видео реакции кошки на тостер рассмешило Сеть - ВИДЕО
Видео реакции кошки на тостер рассмешило Сеть - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео с кошкой, которая испугалась тостера. Ролик появился на странице pikavids в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На этих кадрах можно увидеть, как животное сидит рядом с работающим тостером и рассматривает прибор, пытаясь понять, что происходит. Но когда из тостера "выпрыгивает" ломтик хлеба, кошка от неожиданности падает на пол.
"И так каждый раз", - сказано в подписи к видео.
Видео набрало множество комментариев.
"Я вместе с котом рухнула, спасибо", - написала одна из интернет-пользовательниц.
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