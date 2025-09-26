На Аляске стартовал конкурс самых толстых медведей

Необычное соревнование проводится ежегодно в преддверии спячки бурых медведей. За несколько недель до того, как заснуть в берлоге, животные начинают активно "готовиться" к этому периоду. Если в середине лета самец весит в среднем 320-400 кг, то осенью его вес достигает почти 550 кг.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Каждый день перед спячкой медведь съедает примерно 40 лососей, содержащих примерно 100 тыс ккал. Из примерно 2,2 тыс медведей парка "Катмай в конкурсе 2025 года участвую только 11"

Представляем вашему вниманию данное видео: