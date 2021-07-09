Кыргызский военнослужащий погиб в результате перестрелки на границе с Таджикистаном

В результате вооруженного нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Кыргызской Республики погиб военнослужащий Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана - сержант Хуснидин Хожиев 1994 г.р., передает Day.Az со ссылкой на Kabar.

Как сообщили в ПС ГКНБ, обстоятельства гибели пограничника выясняются.

По предварительным данным, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые.

На месте находятся начальник управления Пограничной службы ГКНБ КР по Баткенской области полковник К. Толонбаев и руководители силовых структур.

Пограничные представители Кыргызской Республики и Республики Таджикистан продолжают проводить разбирательство по данному факту.

Отметим, что 8 июля 2021 г. около 17 ч.00 мин. на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности перевала Чашмагильдан пограничный наряд ПС ГКНБ КР был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана. Произошла перестрелка между военнослужащими.