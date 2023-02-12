https://news.day.az/world/1537394.html Почти 8 тыс зданий из 132 тыс проверенных властями Турции после землетрясений нужно снести
Почти 8 тыс зданий из 132 тыс проверенных властями Турции после землетрясений нужно снести
Министерство градостроительства Турции сообщило, что почти восемь тысяч зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"На данный момент мы проверили 132 898 зданий в 10 провинциях... из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12 617 зданий в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений", - сообщило ведомство.
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