Почти 8 тыс зданий из 132 тыс проверенных властями Турции после землетрясений нужно снести

Министерство градостроительства Турции сообщило, что почти восемь тысяч зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент мы проверили 132 898 зданий в 10 провинциях... из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12 617 зданий в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений", - сообщило ведомство.