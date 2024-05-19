В Индонезии начала работать сеть Starlink

Илон Маск и министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин запустили в республике глобальную спутниковую систему связи Starlink. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, сеть Starlink была запущена с целью улучшения доступа к интернету и медицинским услугам в отдаленных районах страны.

Как пишет Reuters, Маск утром 19 мая прилетел на остров Бали, где в медицинском центре в Денпасаре принял участие в церемонии запуска сети.

Впоследствии Маск в X (ранее Twitter) подчеркнул, что для него "честь запустить Starlink в Индонезии".

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!