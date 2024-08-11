Посол США в Японии покинет свой пост

Посол США в Японии Рам Эмануэль намерен покинуть свой пост в ноябре, чтобы претендовать на должность в администрации кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в случае ее победы на предстоящих выборах. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Эмануэль может стать одним из претендентов на пост помощника президента по национальной безопасности. Дональд Трамп же в случае победы на выборах, как ожидается, в любом случае поменяет посла в Японии, которая считается одним из главных союзников США.

Эмануэль занял пост американского посла в Японии в январе 2022 года.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с республиканцем Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к хозяину Белого дома отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис на высший государственный пост.

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