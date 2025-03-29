Сколько миллионов потратили США на борьбу с нелегалами?

Крупная военная миссия администрации президента США Дональда Трампа на южной границе, направленная на сокращение иммиграции наркотрафика, уже обошлась США более чем в $300 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 29 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в министерстве обороны страны.

По информации CNN, на 12 марта 2025 года администрация Трампа потратила $328 млн, о чем минобороны проинформировало американские власти в начале месяца.

Сообщается, что только за первый месяц пребывания Трампа в должности президента Пентагон потратил около $250 млн на депортационные рейсы, развертывание тысяч дополнительных военнослужащих армии США и увеличение числа заключенных в тюрьме Гуантанамо.

Представитель министерства обороны заявил, что если расходы останутся на том же уровне, то к концу 2025 года их сумма может оставить более $2 млрд.

Другой представитель минобороны заявил, что новая администрация не строит конкретных планов, а просто тратит деньги.

Уточняется, что, по данным Северного командования армии США, по состоянию на 1 марта на границе находились около 9 тыс. военных, которые "в основном строят баррикады, устанавливают колючую проволоку и в целом просто стоят".