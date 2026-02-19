ABŞ Sülh Şurasına 10 milyard dollar ianə edəcək - Tramp
ABŞ Sülh Şurasına 10 milyard dollar ianə edəcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Prezidenti Donald Tramp Sülh Şurasının Vaşinqtonda keçirilən ilk iclasında deyib.
"Bu gün elan edilən öhdəlikləri nəzərə alsaq, Sülh Şurasının iclası sadəcə ölkələri bir masa ətrafında toplamır. Sülh Şurası real həllər hazırlayır və tətbiq edir və bu həllər praktikada tətbiq olunur. Biz konkret addımlar hazırlamışıq. Bu, minimum söz və maksimum hərəkətdir. Bu, ilk dəfədir - çünki Yaxın Şərqdə insanlar adətən sülh haqqında çox danışırlar, sonra evlərinə qayıdırlar və bir daha bu barədə danışmırlar. Heç nə baş vermədi. Biz məsuliyyətli suveren dövlətlərin öz bölgələrindəki problemlərin həlli üçün necə əməkdaşlıq edə və məsuliyyət daşıya biləcəyinə dair bir model təklif edirik", - o bildirib.
Tramp vurğulayıb ki, Sülh Şurası burada, bu otaqdan başlayaraq daha yaxşı bir gələcəyin necə qurulacağını göstərir.
"ABŞ-nin Sülh Şurasına 10 milyard dollar ianə edəcəyini elan etmək istəyirəm. Bu məbləğ üçün geniş dəstək aldıq. Müharibənin dəyəri ilə müqayisədə bu, çox az bir məbləğdir - təxminən iki həftəlik döyüşə bərabərdir. Bu, əhəmiyyətli səslənir, lakin hərbi xərclər kontekstində çox təvazökar bir məbləğdir. 10 milyard dollar ianə etmək öhdəliyimizi bir daha təsdiqləyirik. Birlikdə əsrlər boyu müharibə, məhrumiyyət və dağıntılara məruz qalan bir bölgədə davamlı harmoniya arzusunu gerçəkləşdirə bilərik. Və ümid edirik ki, dünya üçün digər uzunmüddətli münaqişələrin necə həll edilə biləcəyinə dair bir nümunə göstərə bilərik", o əlavə edib.
Xatırladaq ki, bu il yanvarın 16-da Tramp Sülh Şurası adlı beynəlxalq təşkilat yaratmaq qərarını elan etmiş və Azərbaycan Respublikasını təsisçi üzv olmağa dəvət edib
Azərbaycan bu dəvəti qəbul edib və Amerika tərəfini Sülh Şurasının təsisçi üzvü olmaq niyyəti barədə məlumatlandırıb.
Yanvarın 22-də Davosda "Sülh Şurası Xartiyası"nın imzalanma mərasimi keçirilib (Board of Peace Charter).
Prezident İlham Əliyev və tədbirdə iştirak edən digər dövlət və hökumət başçıları "Sülh Şurası Xartiyası"nı imzalayıblar.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре