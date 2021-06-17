Между Азербайджаном и Украиной достигнуты соглашения в энергетической сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, состоялось четвертое заседание Украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере в формате видеоконференции.

Стороны высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества и взаимопонимания в энергетической сфере.

На заседании было согласовано:

- продолжение взаимодействия в рамках реализации проектов в области транспортировки нефти;

- диверсификация деятельности SOCAR в Украине и увеличение участия азербайджанских компаний на рынке нефтепродуктов;

- совместная реализация инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере;

- обмен опытом в контексте развития "зеленой" энергетики;

- внедрение эффективных механизмов регулирования энергетических рынков;

- продолжение сотрудничества в области энергоэффективности и энергосбережения.

Кроме того, была достигнута договоренность о проведении очередного заседания рабочей группы в 2022 году.