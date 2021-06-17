Между Азербайджаном и Украиной достигнуты соглашения в энергетической сфере
Между Азербайджаном и Украиной достигнуты соглашения в энергетической сфере.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Украины в Азербайджане, состоялось четвертое заседание Украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере в формате видеоконференции.
Стороны высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества и взаимопонимания в энергетической сфере.
На заседании было согласовано:
- продолжение взаимодействия в рамках реализации проектов в области транспортировки нефти;
- диверсификация деятельности SOCAR в Украине и увеличение участия азербайджанских компаний на рынке нефтепродуктов;
- совместная реализация инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере;
- обмен опытом в контексте развития "зеленой" энергетики;
- внедрение эффективных механизмов регулирования энергетических рынков;
- продолжение сотрудничества в области энергоэффективности и энергосбережения.
Кроме того, была достигнута договоренность о проведении очередного заседания рабочей группы в 2022 году.
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