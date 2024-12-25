Льготное жилье стало доступнее для тысяч семей в Азербайджане

С 2018 года 4802 лицам выданы льготные ипотечные кредиты на сумму 233,1 миллиона манатов.

Как передает Day.Az, об этом на тренинге "Инструменты жилищного финансирования и поддержки предпринимательства" рассказал директор департамента ипотечного кредитования Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Расим Абдуллаев.

Он сообщил, что часть льготных ипотечных кредитов, предоставленных за счет средств Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, направлена на приобретение социального жилья, принадлежащего Государственному агентству жилищного строительства (MİDA).

"В целом, с 2018 года 4802 лицам выданы льготные ипотечные кредиты на сумму 233,1 миллиона манатов, а 83 лицам - обычные ипотечные кредиты на сумму 3,6 миллиона манатов. Продажа более 70 процентов квартир, находящихся в распоряжении MIDA, осуществлялась через льготный ипотечный кредит, предоставленный по линии фонда", - отметил он.