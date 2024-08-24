Иранские хакеры пытались взломать аккаунты чиновников США

Корпорация Meta выявила следы попыток иранской хакерской группировки взломать аккаунты в соцсети WhatsApp (принадлежит Meta) американских должностных лиц, которые связаны с администрациями президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте компании.

"Изучив обращения пользователей, наши службы безопасности заблокировали небольшую группу аккаунтов WhatsApp, [владельцы которых] выдавали себя за представителей службы поддержки технологических компаний", - говорится в сообщении. В ходе расследования была установлена связь с иранской хакерской группировкой APT24, которая, по утверждению компании, занимается фишингом в интернете с прицелом на политических деятелей и дипломатов.

Как уточняется в сообщении, хакерская атака была обращена против отдельных лиц в Израиле, Палестине, Иране, США и Великобритании. Подвергшиеся атаке аккаунты не были взломаны.

Ранее в августе американские разведывательные службы утверждали, что Иран пытался вмешаться в кампанию перед президентскими выборами в США, совершая кибероперации против избирательных штабов кандидатов - республиканца Дональда Трампа и представительницы демократов Камалы Харрис.

Федеральное бюро расследований США подтвердило ТАСС, что проводит расследование в связи с кибератакой, якобы совершенной Ираном на предвыборный штаб Трампа. В постпредстве Ирана при ООН заявили ТАСС, что у Тегерана "нет ни намерений, ни планов осуществлять кибернетические атаки", отметив, что власти исламской республики не вмешиваются в президентские выборы в США.

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